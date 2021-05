La iarbă verde: Pericolele unui grătar „bine făcut” Un studiu inedit, efectuat de catre o echipa de specialisti, coordonata de profesorul Fahrettin Gogus de la Universitatea din Gaziantep (al șaselea mare oraș al Turciei), a scos mai demult la iveala lucruri necunoscute despre ceea ce le place romanilor cel mai mult. Pentru romani a devenit de neconceput un 1 Mai, de exemplu, fara gratar, dar…Modul in care sunt pregatiti carbunii pentru gratar poate duce la contaminarea carnii cu substante chimice periculoase care duc la aparitia cancerului. “In timp ce gatim mancarea, grasimea se topeste, ajunge pe carbuni si produce fum. Acest fum contamineaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”HP Inc. a anuntat rezultatele studiului Nation States, Cyberconflict and the Web of Profit, care arata ca atacurile cibernetice lansate de state devin din ce in ce mai frecvente, mai variate si mai deschise. Acest lucru ne aduce mai aproape ca oricand de momentul izbucnirii unui conflict cibernetic…

- Doua lucrari realizate de artistul roman Adrian Ghenie – “Self-Portrait in 1945” si “The Trip” – au fost adjudecate la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro. “Self-Portrait in 1945” este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si provine din Nicodim Gallery, Los Angeles.…

- In minutul 50 al meciului Gaziantep - Denizlispor 2-0 - runda #30 din campionatul Turciei -, Junior Morais (34 de ani), fundașul stanga al gazdelor, a fost facut KO de un adversar. Fostul fotbalist al lui FCSB a preluat o minge pe poziție viitoare in flancul stang. Ozer Ozdemir, fundașul lui Denizlispor,…

- Cercetatorii de la Universitatea Columbia din SUA au testat un spray nazal, care poate preveni infectia la oameni, inclusiv in cazul noilor variante de coronavirus. Antiviralul nazal a fost testat pe dihori și s-a observat ca blocheaza transmiterea coronavirusului. Compusul testat, o lipopeptida conceputa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Read Arafat, spune ca modul in care dispecerul 112 s-a adresat celor doi parinți care au sunat la salvare pentru ca fetița lor urina cu sange este inacceptabil. „Este inacceptabil. Modul de a vorbi cu oameni care solicita ajutor nu poate sa fie in acest…

- Moscheea Bostanci din provincia Gaziantep, situata in sud-estul Turciei, are un sistem pe cat de vechi pe atat de eficient care indica daca moscheea a fost afectata in timpul unui cutremur. Moscheea are doua coloane rotitoare, dintre care una este inca funcționala, care compun un sistem vechi de semnalizare…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor si din cea de membru al Comisiei juridice. „Partidul AUR a exclus-o din randurile…