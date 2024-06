Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Adevarul, liderii Coaliției au decis ca atat la Consiliul General al Capitalei cat și in țara, unde PSD și PNL au avut candidați comuni, sa formeze impreuna majoritați sau sa fie baza pentru crearea unor majoritați.

- Liderii coaliției PSD-PNL se intalnesc marți dupa-amiaza in prima ședința de dupa alegerile locale și europarlamentare pentru a decide daca merg impreuna sau separat la alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca sunt acum sub presiunea liderilor din PSD și PNL pentru…

- Deși se apropie cu pași repezi alegerile locale și europarlamentare, iar pana la cursa electorala pentru Cotroceni mai sunt cateva luni, liderii partidelor politice nu scapa de intrebari privind eventualele candidaturi pentru alegerile prezidențiale. In acest context, șeful PNL a facut un anunț de ultima…

- Deși mai sunt luni bune pana la prezidențiale, intre timp apropiindu-se tot mai mult alegerile locale și europarlamentare, ce vor avea loc in iunie, discuțiile despre numele ce ar urma sa intre in cursa pentru Cotroceni revin frecvent in discuție, in spațiul public. Urmeaza sa se decida daca formațiunile…

- Surpriza de la alegerile din acest an ar putea fi apariția Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru prezidențiale. Sociologul Alfred Bulai spune ca aceasta ar putea fi, in final, chiar reprezentanta polului de dreapta și i-ar invinge fara problema ori pe Ciolacu, ori pe Geoana. Bulai afirma faptul ca tabara…

- Coalitia PSD – PNL a decis sa mearga cu candidaturi separate la functia de primar general al Capitalei, respectiv Gabriela Firea (PSD) si Sebastian Burduja (PNL), pentru a maximiza electoratele celor doua partide, au declarat, pentru Agerpres, surse politice. Decizia a fost luata dupa o sedinta a coalitiei…

- Coalitia PSD - PNL a decis sa mearga cu candidaturi separate la functia de primar general al Capitalei, respectiv Gabriela Firea (PSD) si Sebastian Burduja (PNL), pentru a maximiza electoratele celor doua partide, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice.

- Desemnarea medicului Catalin Cirstoiu, manager al Spitalului Municipal, drept candidat comun al binomului PSD-PNL la Primaria Capitalei s-ar vrea soldata, desigur, cu victoria (in realitate, nu prea sigura) in alegerile din iunie, dar semnifica, de fapt, o infrangere a struțo-camilei politice intruchipate…