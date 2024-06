Cel mai in varsta absolvent din Romania are 89 de ani. Fost primar și viceprimar, a absolvit sambata cursurile de masterat la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. A fost apreciat de toți cei prezenți la festivitate și felicitat pentru aceasta reușita remarcabila. Absolvent la 89 de ani Cel mai in varsta absolvent din Romania […] The post Cel mai in varsta absolvent din Romania. Un fost primar a terminat facultatea la 89 de ani appeared first on Puterea.ro .