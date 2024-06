Stiri pe aceeasi tema

- „PSD va avea candidat la funcția de președinte al Romaniei. Eu am anunțat foarte clar ca in decembrie nu voi candida la funcția de președinte din partea PSD. La inceput de luna iulie, PSD va avea un congres de a desemna candidatul. Intotdeuna președintele partidului e o varianta”, a spus Marcel Ciolacu.Intrebat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa sedinta conducerii PSD de la Sambata de Sus, ca el a anuntat foarte clar ca in luna decembrie nu va candida la functia de presedinte, din partea PSD. „La inceputul lunii iulie, PSD va avea un congres de alegere a prezidentiabilului”, a aratat…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca PSD va avea candidat din interiorul partidului la alegerile prezidențiale și este exclusa susținerea lui Mircea Geoana ca independent. Paul Stanescu a spus ca majoritatea liderilor PSD sunt de acord ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, trebuie…

- A inceput agitatia in PSD pentru alegerile prezidentiale . Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, ca liderul partidului, Marcel Ciolacu, este persoana cea mai potrivita si indicata sa candideze la Presedintia Romaniei. Firea a fost intrebata, dupa sedinta Consiliului Politic National…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa inchiderea urnelor la alegerile locale și apariția primului EXIT-POLL, ca social-democrații au caștigat alegerile locale și ca au obținut rezultate mai bune decat la scrutinul din 2020.„In aceasta seara,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a evitat sa raspunda, vineri, 10 mai, la Braila, unei intrebari legate de o persoana condamnata pentru proxenetism si participare la grup infractional, care este susținuta de PSD pentru a candida la funcția de primar intr-o comuna braileana.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca il susține in continuare pe Vasile Iliuța, președintele Consiliului Județean Calarași, care ar fi vizat intr-o ancheta a DNA. Conform liderului PSD, atata timp cat DNA nu a anunțat nimic referitor la Iliuța, nu exista motive pentru o retragere a susținerii.…

- Presedintele AUR, George Simion, afirma ca premierul Marcel Ciolacu a ''mintit cu nerusinare'', in cadrul unei emisiuni tv, cand a "reciclat" subiectul documentelor primite de la Ucraina si Moldova in ceea ce priveste interdictia sa de a intra in aceste doua state, sustinand ca presedintele PSD "face…