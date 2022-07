Stiri pe aceeasi tema

- In județul Galați, 108 persoane testate pozitiv la coronavirus sunt internate in Spitalele Județean, de Boli Infecțioase, de Pediatrie și TBC. La Spitalul de Copii „Sfantul Ioan cel Nou” sunt tratați, in prezent, 27 de pacienți, doi dintre aceștia primind ingrijiri la Terapie Intensiva. Evoluția lor…

- La Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, in ultimele doua saptamani, se inregistreaza ”o creștere semnificativa a numarului de cazuri Covid-19. In special, a crescut numarul copiilor sub un an, ceea ce pune probleme suplimentare de nursing”, subliniaza dr. Catalin Apostolescu, managerul…

- Platile aferente schemelor de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovin, suin si avicol, pentru anul 2022 au atins o suma de peste 321,9 milioane de lei, potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru sectorul bovin au fost efectuate,…

- In ultimele zile, s-a inregistrat o creștere a numarului copiilor cu rezultat pozitiv la testul Covid-19 internați la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, precizeaza doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului. ”Este logic sa creasca și numarul copiilor pozitivi la…

- Apariția unui șarpe cu o lungime considerabila intr-o zona foarte aglomerata din oraș, dominata numai de asfalt și betoane și in care nu exista case sau gradini, ci doar peluza cu buruieni uscate care marginește trotuarul, i-a șocat pe galațenii care se aflau la orele amiezii in zona de vizavi de Spitalul…

- Doi pacienti diagnosticati cu COVID 19 sunt internati in sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Astfel, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta mai sunt disponibile alte 25 de locuri. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- Trei pacienti diagnosticati cu COVID 19 sunt in stare grava si se afla internati in sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Astfel, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta mai sunt disponibile alte 24 de locuri. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii…