- ​Formatia Poli Iasi a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Viitorul, în etapa a 10-a a play-out-ului Ligii I, potrivit News.ro.Pentru Poli Iasi a marcat Omoh, în minutul 17, iar pentru FC Viitorul a punctat Iancu,…

- Viitorul și Academica Clinceni se intalnesc azi, de la ora 18:00, intr-o partida din etapa a 9-a a play-out-ului Ligii 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și Telekom Sport Clasamentul actualizat din play-out e AICI liveTEXT de la 18:00 » Viitorul - Clinceni Vezi…

- FC Voluntari și Viitorul au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputata luni, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, care a contat pentru etapa a 8-a din play-out-ul Ligii 1. Cele doua formații au aratat un joc ofensiv in primele 45 de minute, dar cei doi portari au fost in zi de grație. In partea…

- FC Voluntari: Cojocaru - Belu (Struna '83), Pascanu, C. Achim, Kocic - Laidouni (Sanoh '55), P. de Lucas - I. Gheorghe (Bortoneanu '65), Capatana, Matan (Costin '83) - Simonovski (Tira '65). Antrenor: Mihai Teja FC Viitorul: Tordai - Dussaut, Mladen, Ghita, De Nooijer (Boboc '61)- C. Matei (Iacob '80),…

- Formatia FC Voluntari a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Viitorul, in etapa a opta a play-out-ului Ligii I, anunța news.ro.FC Voluntari: Cojocaru - Belu (Struna '83), Pascanu, C. Achim, Kocic - Laidouni (Sanoh '55), P. de Lucas…

- Formatia FC Viitorul a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Hermannstadt, in epilogul etapei a cincea a play-out-ului Ligii I. Acesta a fost primul meci la carma sibienilor pentru antrenorul spaniol Ruben Albes, potrivit news.ro.Pentru FC Viitorul au marcat Achim '4,…

- Final de joc: Universitatea Craiova – FC Viitorul 2-1. min. 89: Dan Nistor a expediat o „bomba“ de la 25 de metri, dar Buzbuchi a intervenit excepțional. min. 86: Vladoiu a combinat cu Nițu și a șutat puternic, dar pe langa poarta. min. 81, 2-1: Cristi Barbuț a deranjat „paianjenul“ din stanga al porții,…

- FC Viitorul a invins Universitatea Craiova cu scorul de 3-0, intr-un prim meci amical disputat sambata cu portile inchise in baza sportiva Lunca Jiului - Craiova. Golurile liderului din play-out au fost marcate de Louis Munteanu (21, 41) si de Cosmin Birnoi (39). Universitatea Craiova, condusa de Cristiano…