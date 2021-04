La ce operații estetice a apelat Cătălin Botezatu Invitat in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Catalin Botezatu (54 de ani) a vorbit despre operațiile estetice la care a apelat. Designerul spune ca are o singura intervenție estetica. La ce operații estetice a apelat Catalin Botezatu „Iți faci un acid, un botox, un aia, un aia, chiar și la un barbat, dupa o varsta, [e ok]. Dar eu zic ca la un barbat ridurile de expresie sunt sexy. Uite, eu am parul carunt, am riduri de expresie”, a marturisit creatorul de moda, acceptand astfel schimbarile venite odata cu inaintarea in varsta. Cu toate acestea, designerul a apelat la o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

