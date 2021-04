Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața dominicana Natti Natasha a surprins o lume intreaga in urma cu doar cateva ore. Celebra artista a anunțat ca este insarcinata in 6 luni la decernarea premiilor ”Lo Nuestro”, o ceremonie de prestigiu din America Latina. Ce-i drept, nu a fost nevoie sa spuna prea multe, ținand cont de stadiul…

- Katy Perry, in varsta de 36 de ani, nu și-a planificat sa revina la munca dupa ce a adus-o pe lume pe micuța Daisy, in a doua jumatate a anului trecut. Insa iata ca viața i-a rezervat surprize și Katy a revenit in postura de jurat la emisiunea ”American Idol”. In pauzele publicitare ale spectacolului…

- O tanara cantareața de la noi din țara a fost ceruta in casatorie. Vloggerița are doar 18 ani. Totul s-a petrecut intr-un loc cu totul aparte. Iata cum a ajuns celebra Bibi și ce a raspuns acestei cereri. Cum a ajuns celebra vloggerița Bibi Bianca Mihaela Lixandru este cunoscuta dupa pseudonimul Bibi.…

- Nicoleta Voicu trece prin clipe absolut infioratoare! Celebra interpreta de muzica populara a povestit la Antena Stars ca a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce a fost urmarita pe strada. Cantareața a vorbit pe indelete despre teroarea prin care trece, declarand ca avand in vedere situația delicata…

- Cantareata SOPHIE a murit sambata, in urma unui accident, in casa ei din Atena, la doar 34 de ani. Artista a colaborat cu Madonna și Lady Gaga. Doliu in showbiz. Cantareața SOPHIE a murit la 34 de ani Celebra SOPHIE, producator muzical, DJ și colaborator a unor mari artiști, a murit sambata, in urma…

- Angela Rusu are toate motivele de bucurie! Vedeta a anunțat ca a ramas insarcinata de curand! Insa puțini știu cine este soțul cantareței de muzica populara! Iata cu ce se ocupa el!

- Cand s-a lansat in muzica, Nicole Cherry era doar o copila de 14 ani. Timpul a trecut, iar acum este o tanara care poate suci mințile oricarui barbat. Ultimele imagini postate de cantareața sunt de-a dreptul fierbinți. Au fost necesare doar un costum de baie și un jacuzzi ca vedeta sa se transforme…