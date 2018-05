La aniversarea de 10 ani, PetExpo ofera distractie totala pentru familiile cu copii si animal de companie Cea de a zecea editie a targului dedicat animalelor de companie aduce in premiera un spatiu de expunere de 5.000 mp, in care vor fi organizate jocuri si concursuri cu premii pentru vizitatori.



PetExpo se va desfasura in perioada 15 - 17 iunie, la Romexpo, in pavilioanele C4 si C5. Familiile cu copii vor fi incurajate sa se distreze alaturi de patrupedul lor in primul parc de distractii din Romania pentru animalele de companie.



In cadrul evenimentului, parintii si copiii vor putea sa participe alaturi de animalul de companie la jocuri si concursuri cu tema sportiva, de inteligenta…

Sursa articol si foto: business24.ro

