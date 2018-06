Stiri pe aceeasi tema

- Familia Monicai Tatoiu a dat o petrecere cum nu s-a mai vazut cu ocazia implinirii a 0 de ani de casatorie, iar astazi și-au reinnoit juramintele. Zeci de persoane le au fost alaturi celor doi la ceremonia religioasa.

- Beyonce și Jay-Z au implinit in luna aprilie 10 ani de casnicie. Cu aceasta ocazie, cei doi artiști și-au reinnoit juramintele de nunta. Ceremonia ar fi avut loc inainte de a pleca in turneul mondial On The Run II. La un concert din Cardiff, care face parte din cadrul turneului On The Run, in timp...…

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" sarbatoreste joi 82 de ani de cand institutia a fost deschisa oficial pentru public, in 1936, in prezenta Regelui Carol al II-lea. Paula Popoiu, directorul general al...

- Vineri, 20 aprilie 2018, de la ora 16,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a participat la manifestarea prilejuita de implinirea a 20 de ani de la infiintarea Filialei Baia Mare a Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad. Preasfintitul Parinte Episcop Iustin…

- #FanaMea este cea de-a noua piesa din cariera solo a lui Randi și incununeaza 14 ani de cariera muzicala. Artistul a atins culmile celebritații cu trupa Morandi, proiect care a demarat in 2004 și este unul dintre cei mai longevivi cantareți de pe piața muzicala romaneasca. Dupa 10 ani de, Randi s-a…

- Condamnarea in prima instanța, respectiv inchisoare pe viața pentru Madalin Miki Lupu, pentru crima și tentativa de omor din Partoș, este cea mai grea pedeapsa pronunțata de Tribunalul Alba in ultimele doua decenii. Madalin Miki Lupu a fost condamnat, marți, la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a…