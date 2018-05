La 90 de ani încă regizează filme. Citește povestea lui Agnes Varda Agnes Varda, regizoare, scenarista, editoare și fotografa, implinește 90 de ani la sfarșitul lunii și va fi celebrata, intre 18 și 20 mai, la cinematograful Elvira Popescu din București, cu un eveniment-retrospectiva, in cadrul caruia vor fi proiectate trei dintre filmele artistei din ultimii 60 de ani. Agnes Varda s-a nascut la Bruxelles pe 30 mai 1928, dar a copilarit pe Riviera Franceza. Inainte de a se dedica filmului, a fost pasionata de fotografie, literatura și arta. Cele peste 50 de filme ale sale, aflate la granița dintre documentar și ficțiune, au abordat teme politice și sociale, apropierea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

