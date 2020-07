A fugit în SUA pentru a-și SALVA VIATA! „Dacă spun adevarul in China, voi muri!”

Li-Meng Yan este un om de stiinta din Hong Kong, iar recent a fugit in SUA pentru a-si salva viata. Femeia era virolog in Hong Kong, la Scoala de Sanatate Publica, dar sustine ca a fugit in SUA pentru ‘a oferi adevarul despre… [citeste mai departe]