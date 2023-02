La 53 de ani, Anca Țurcașiu pozează sexy, pe pat: „Este seară iar… măștile dispar” La aproape 53 de ani, Anca Țurcașiu nu se sfiește sa pozeze sexy și poate chiar indecent pentru gusturile unora. A divorțat de aproape trei ani, nu are un iubit nou, dar spune ca nu simte lipsa unui barbat in viața ei și se concentreaza doar pe profesie. Dar și pe felul in care arata, se pare, avand in vedere ca nu-i dai mai mult de 30 de ani! Acum mai bine de 30 de ani, Anca Țurcașiu facea furori in filmul Miss Litoral și iata ca nu s-au schimbat foarte multe de atunci din punct de vedere estetic. Cantareața pare ca a descoperit elixirul tinereții și nu se rușineaza sa arate asta! De altfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

