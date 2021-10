La 20 de ani, Selly și-a înființat propria fundație caritabilă! Fondul are sediul în fostul său dormitor Selly o ia pe pe urmele lui Bill Gates ori John Rockefeller. La doar 20 de ani, puștiul teribil al internetului romanesc și-a deschis propria fundație caritabila. Judecatoria Craiova a admis cererea sa și a dispus inscrierea Fundației Selly in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Momentan sediul fundației a ramas cel din cerere, in camera 1 (așa cum a fost trecut cerere) respectiv sufrageria din apartamentul parinților sai de la Craiova. Cu venituri admirabile inca de la 15 ani, obținute din conținut video, publicitate și muzica (prin recent dizolvatul sau proiect 5 GANG), Selly, pe numele sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

