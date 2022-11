L-au refuzat la angajare și s-a răzbunat pe un client Un tanar de 23 de ani, din Suceava, a fost refuzat la angajare, la restaurantul unde venise pentru probe. Iar de suparare, a inceput sa faca scandal. Moment in care un client al localului a vrut sa il calmeze. Fara succes, pentru ca tanarul l-a ranit cu cuțitul pe acesta. Un tanar de 23 de ani din Botosani, care incercase sa se angajeze la un restaurant din municipiul Suceava, dar a fost refuzat, s-a intors, marti, la acel local si a provocat un scandal, ranindu-l cu cutitul pe un client care a intervenit pentru a-l linisti. Barbatul ranit a fost transportat la spital. Agresorul a fost dus la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

