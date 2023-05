Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Popescu, avertisment dupa FCSB – Sepsi 3-1. Echipa lui Elias Charalambous continua sa spere la titlu, dupa victoria clara cu Sepsi. Miculescu, Ovidiu Popescu si Andrei Cordea au marcat golurile care mentin sperantele la titlu, in lupta nebuna cu Farul lui Hagi. Ovidiu Popescu a reusit sa marcaheze…

- Derby-ul etapei a 3 a play-off-ului Superligii va avea loc intre CFR Cluj și FCSB. Inaintea partidei, CFR Cluj ocupa locul secund in clasament, cu 34 de puncte, iar FCSB se afla pe poziția a treia, cu un punct mai puțin. Ardelenii vin dupa victoria la limita cu FC Argeș, scor 1-0, pe 6 aprilie, in Cupa…

- CFR Cluj este favorita bookmakerilor pentru un nou titlu in SuperLiga. Ar fi al 6-lea consecutiv pentru formația pregatita de Dan Petrescu, daca Farul și FCSB nu vor reuși surpriza. Componența play-off-ului a fost stabilita joi seara, dupa victoria categorica a lui Sepsi in fața lui FCU Craiova, scor…

- Universitatea Craiova a reusit rezultate ceva mai bune in ultima perioada, dar jocul sau nu a convins. Pentru Stiinta urmeaza un meci impotriva echipei UTA Arad, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar reprezentantii sai doresc sa obtina si punctele, dar sa multumeasca si asistenta…

- Pe Arena Naționala, in fața a 23.427 de spectatori, FCSB și CS Universitatea Craiova au remizat, duminica, 19 februarie, 1-1 (1-0), in derby-ul etapei a 26-a din Liga 1. Roș-albaștrii au controlat partida, dar au fost egalați in minutul 90+1, scrie Gazeta Sporturilor . Echipa lui Leo Strizu și Mihai…