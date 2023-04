Kultho a inaugurat la Iulius Town Timișoara cel mai mare magazin al său In Iulius Town, povestea bijuteriilor rafinate continua cu un nou capitol, cel al deschiderii celui mai mare magazin din țara al brandului KULTHO. Noul concept pune in valoare o lume a bijuteriilor, definita de rafinament și eleganța, oferind atat piese unice semnate KULTHO și KULTHO DIAMONDS, cat și colecții emblematice ale brandurilor de renume internațional. KULTHO s-a deschis recent la Iulius Town intr-un format nou și propune colecții de bijuterii cu design modern, piese clasice pentru ea și el, dar și inele de logodna și verighete. Fiecare vizita devine o incursiune plina de farmec intr-un… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

