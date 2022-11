Formația KRYPTON a lansat astazi, 4 noiembrie 2022, un nou single, intitulat „Iarta-ma”, impreuna cu noul solist vocal – Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei. Noua melodie a trupei poate fi ascultata pe Youtube la linkul de mai jos: In toamna acestui an, trupa KRYPTON a inceput colaborarea cu Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei in 2019. „Piesa “Iarta-ma” este o balada rock inregistrata de curand de trupa KRYPTON și reprezinta chiar o parte din trairile și crezul fiecaruia dintre noi, de a caștiga toate pariurile in momentele grele ale vieții, in aceste…