Kris Kross Amsterdam este pregatit sa cucereasca din nou topurile din Romania cu piesa Stay (Never Leave), lansata alaturi de Sera și Conor Maynard. Dupa succesul monumental al hiturilor lor anterioare, acest nou single este destinat sa cucereasca intreaga lume. In 2022, Kris Kross Amsterdam a dominat scena muzicala cu single-ul de top „Vluchtstrook”, cu Antoon și Sigourney K. In special, „Vluchtstrook” a devenit cea mai ascultata piesa pe Spotify, din Țarile de Jos, in acel an. Acum, iși continua calatoria catre o și mai mare apreciere internaționala. Lansarea ulterioara, „How You Samba”, cu…