Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15.000 de milionari ar putea parasi Rusia in acest an. Bogații intorc spatele regimului lui Vladmir Putin dupa invazia Rusiei in Ucraina, arata o analiza privind migrația, citata de The Guardian.

- Peste 15.000 de milionari sunt așteptați sa paraseasca Rusia in acest an, deoarece cetațenii bogați intorc spatele regimului lui Vladmir Putin dupa invazia din Ucraina, potrivit unei analize a datelor privind migrația, citata de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Canalul February Morning are un singur obiectiv foarte ambițios și, aparent, imposibil de realizat: sa il rastoarne pe Putin de la putere. Fondatorul canalului, Ilia Ponomarev, a fost singurul deputat rus care a votat impotriva anexarii Crimeei in 2014, scrie The Guardian . Intr-o cladire de secol…

- Ucraina va primi 15 tancuri Gepard din partea Germaniei in iulie, anunța The Guardian , care citeaza purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii. Christine Lambrecht, Ministrul Federal al Apararii din Germania, a aprobat livrarea celor 15 tancuri Gepard pentru Ucraina intr-un videoconferința cu omologul…

- Ucraina incearca sa negocieze evacuarea soldaților raniți din uzina Azovstal, din Mariupol, care e luata cu asalt de doua luni de armata rusa. Kremlinul a reamintit cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, ca armata ucraineana ar putea parasi teritoriul uzinei Azovstal doar prin depunerea armelor,…

- Forțele ruse au fost acuzate ca au luat ostatici locuitorii din orașul ucrainean asediat Cernihiv, dupa ce oficialii locali au fost obligați sa impuna raționalizarea apei potabila. Cei 150.000 de locuitori blocați de asediul forțelor ruse se confrunta și cu lipsa caldurii și a electricitații, relateaza…

- Liderul de la Kremlin a afirmat, din nou, vineri, 18 martie, in cadrul unei discuții telefonice cu președintele francez, ca Rusia face ”tot posibilul” sa nu ținteasca civilii ucraineni și a acuzat Kievul de ”crime de razboi comise zilnic”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Potrivit unui comunicat…

- Ucraina cere liderilor europeni sa-l urmeze pe președintele Joe Biden al SUA și sa-l declare pe Vladimir Putin „ criminal de razboi” pentru ceea ce face in aceasta țara. Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, le-a spus miercuri parlamentarilor Uniunii Europene ca ar trebui sa-l recunoasca…