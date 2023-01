Stiri pe aceeasi tema

- Dojd TV (TV Rain) s-a refugiat in Europa, dupa ce autoritațile de la Moscova au impus o cenzura aspra presei, ca urmare a invaziei Rusiei din Ucraina, scrie publicația independenta rusa The Moscow Times . Autoritațile olandeze au acordat o licența de emisie canalului de știri rusesc in exil Dojd (cunoscut…

- Trupa rusa de punk Pussy Riot a lansat o noua melodie de protest impotriva razboiului din Ucraina și a cerut ca președintele rus Vladimir Putin sa fie judecat pentru acțiunile sale, relateaza Al Jazeera . Intr-o declarație publicata odata cu lansarea piesei, intitulata „Mama, nu te uita la televizor”…

- Decizia de a anula marea conferința de presa care se ține anual, in ultimele 10 ediții, a fost luata de Vladimir Putin personal, pe ultima suta de metri, dupa ce serviciile de securitate nu au reușit sa garanteze ca vor opri incercarile Ucrainei de sabotaj pe teritoriul Rusiei, au declarat șase surse…

- Armata rusa a constituit ceea ce a numit primele sale unitați „artistice”, formate din muzicieni, actori și alți artiști, menite sa ridice moralul trupelor pe fondul seriei de infrangeri suferite pe campul de lupta din Ucraina, scrie The Moscow Times . „Doua brigazi de creație permanente, de pe linia…

- Bancile si LBMA sunt reticente in a spune cat de mult aur rusesc este pastrat in seifuri, dar dezvaluirile din partea fondurilor de investitii detinatoare de aur arata ca sute de tone s-au acumulat la Londra, Zurich si New York inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina in februarie. Cifrele de la unsprezece…

- Gestul amenintator apare intr-o scurta filmare postata pe Twitter. Un asociat al lui Prigozhin intra intr-o incapere cu o cutie de vioara intr-o mana, o deschide, iar inauntru este un baros urias pe care sunt pete rosii, sugerand ca ar fi sange. Евгений Пригожин передал в Европарламент «окровавленную»…

- Agenția Centrala de Informații din SUA (CIA) incearca sa recruteze cetațeni ruși suparați din cauza cursului pe care l-a luat razboiul Rusiei din Ucraina, a afirmat un oficial de rang inalt din cadrul agenției americane de informații externe, potrivit The Moscow Times . Directorul de operațiuni al CIA,…