Un diplomat rus, citat de Interfax, declara ca”diplomația rusa nu a invațat inca sa se teleporteze”, in legatura cu anunțul a trei țari vecine ca și-au inchis spațiul aerian pentru ministrul Lavrov, care urma sa faca o vizita in Serbia. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, ar fi trebuit sa fie in vizita in Serbia, luni, 6 iunie. Dar inca de la anunțarea vizitei aceasta s-a dovedit ”excepțional de complicata” potrivit premierului sarb Ana Brnabici. Deoarece trei țari – Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru – și-au inchis spațiul lor aerian pentru ministrul rus al Afacerilor Externe. Vizat…