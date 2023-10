Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ar fi pierdut controlul direcției din cauza vitezei. In cateva secunde, autoturismele parcate chiar pe marginea șoselei au fost distruse complet de drogatul care circula haotic.Atat șoferul, cat și pasagerul din dreapta, au fost raniți in urma impactului. Șoferul teribilist a fost testat cu…

- Dupa ce a cazut pe asfalt, femeia s-a lovit puternic la cap, iar medicii sositi la fata locului au fost nevoiti sa cheme in ajutor si un elicopter SMURD. Din pacate, insa, in urma manevrelor de resuscitare, femeia a fost declarata decedata.Soferita, in varsta de 22 de ani, care conducea microbuzul,…

- Totul este in regula - spunea liderul mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, cu doar cateva zile inainte de prabușirea avionului sau particular, potrivit unei filmari postate pe Telegram de apropiații gruparii Wagner.

- Un accident produs luni, in jurul orei 19.00, la Vicovu de Sus, cu un autoturism Audi care a parasit carosabilul și s-a izbit violent intr-o bordura, a fost inregistrat de o camera de supraveghere. Șocheaza viteza cu care era condus autoturismul de șoferul in varsta de doar 18 ani, care ar ...

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au intocmit un dosar penal dupa ce un conducator auto a fost identificat in trafic sub influența substanțelor interzise. La data de 01 august a.c., in cadrul unei acțiuni de noapte, pe care polițiștii au organizat-o in scopul prevenirii accidentelor rutiere…

- Inundații catastrofale! In Beijing, a plouat torential, neincetat, de vineri noapte, iar in unele suburbii masinile au fost maturate de ape, in timp ce drumurile au fost transformate in rauri. Cel puțin doua persoane au murit. Massive floods due to heavy rains in Beijing, China TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq…

- David Popovici a obținut locul 4 in proba de 200 de metri liber la Campionatul Mondial de Natație. Inotatorul roman David Popovici a caștigat marți locul 4 in proba de 200 metri liber de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Plecat favorit, romanul a intors primul la toate intermediarele,…

- Adrian Ilie ar avea probleme cu legea! Fostul fotbalist a fost prins baut la volan. Sportivul s-a ales cu dosar penal, dupa ce a refuzat prevelarea de mostre biologice. Ce se știe pana acum cu privire la acest caz.