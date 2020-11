Kosovarii au pierdut cu 1-2 partida cu Slovenia

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul amical Romania - Belarus, programat la 11 noiembrie, se va disputa la Ploiesti, a anuntat, luni, Federatia Romana de Fotbal, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane de euro ȘPAGA in plina stare…

- Selecționerul Engin Firat considera ca motivul eșecului in meciul cu Slovenia din Liga Națiunilor sunt greșelile individuale. Tehnicianul afirma ca fotbaliștii moldoveni au gafat ca in curtea școlii, iar de acest lucru au profitat adversarii.

- Desi de “semnatura” sa se stia de cateva zile, portarul Nicolai Cebotari a fost prezantat de-abia ieri in tabara „galben-albastra”, el semnand, cu FC Petrolul Ploiești un angajament valabil pana la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire in cazul promovarii. In varsta de 23 ani, Cebotari (1.84…

- Alexandru Crețu (28 de ani), surpriza lui Mirel Radoi pentru meciurile cu Irlanda de Nord (1-1) și Austria (3-2) din Liga Națiunilor, evolueaza de doi ani in Slovenia, la Maribor. In perioada in care aparținea de Poli Iași, mijlocașul și-ar fi dorit sa ajunga la FCSB, insa cluburile n-au ajuns la un…

- Naționala de fotbal a Moldovei este in fața unei noi provocari. "Tricolorii" vor juca astazi cu Slovenia in etapa a doua a Ligii Națiunilor.Partida din aceasta seara de la Ljubljana va fi a treia confruntare directa intre cele doua reprezentative.

- Liga Natiunilor continua duminica, 6 septembrie, pe Stozice Stadium din Ljubljana cu intalnirea dintre Slovenia si Moldova, care fac parte din grupa C3. Partida este programata pentru ora 19:00.

- Reprezentativa de fotbal a Moldovei a debutat cu o remiza in noua ediție a Ligii Națiunilor. Elevii antrenați de turcul Engin Firat au terminat la egalitate cu Kosovo, scor 1-1. Partida s-a jucat la Parma pentru ca Moldova nu recunoaște independența statului Kosovo. Atacantul echipei Vitebsk, Ion Nicolaescu…

- Naționala de fotbal a Romaniei va debuta in Liga Natiunilor, vineri, 4 septembrie, urmand sa dispute, pe Arena Naționala din București, partida cu reprezentativa Irlandei de Nord. Meciul este programat de la ora 21.45. Urmatoarea partida se va disputa, luni, 7 septembrie, in deplasare, cu selecționata…