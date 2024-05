Campaniile de dezinformare duse de Rusia impotriva Uniunii Europene reprezinta o amenințare semnificativa la adresa integritații alegerilor europarlamentare, programate pentru 6-9 iunie, avertizeaza Comisia pentru afaceri externe, aparare și securitate a Senatului ceh.Concluziile comisiei sus-menționate au fost anunțate de președintele acesteia, senatorul Pavel Fischer. Ele vin in urma dezvaluirilor recente despre activitațile companiei media Voice of Europe, care a fost inclusa recent pe lista de sancțiuni a UE și interzisa in blocul comunitar din cauza raspandirii propagandei ruse, relateaza…