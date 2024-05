Stiri pe aceeasi tema

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea, a anuntat in aceasta dimineata Ministerul Apararii de la Moscova.Amploarea si impactul atacului asupra peninsulei…

- SUA au livrat Ucrainei la inceputul acestei luni rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS, pe care administrația Biden a refuzat anterior sa le trimita, dar președintele american ar fi aprobat, conform unor surse, introducerea acestora in pachetul de ajutor de 300 de milioane de dolari aprobat pe 12…

- Fortele ruse au respins in cursul diminetii de duminica un atac ucrainean cu racheta impotriva uneia din navele Flotei Marii Negre in portul Sevastopol din Crimeea, a declarat guvernatorul, Mihail Razvojaev, transmite Reuters, conform Agerpres.

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineata in centrul Kievului, la scurt timp dupa o alerta aeriana ce anunta rachete ruse in directia capitalei ucrainene, transmit AFP si Reuters. Cel putin cinci explozii au fost auzite in jurul orei 10:30 (08:30 GMT) dupa alerta aeriana ce indica ”rachete catre…

- Dronele navale ucrainene au lovit noaptea trecuta nava de patrulare rusa „Serghei Kotov” din zona Crimeea. Potrivit Ukrainska Pravda, aceasta informație a fost confirmata de o sursa din cadrul Direcției Principale de Informații, atac coordonat de soldații Direcției Principale de Informații, relateaza…