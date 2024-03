Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 3 a din Campionatul National de rugby Under 20, CSM Constanta a intalnit sambata, 2 martie 2024, in deplasare echipa LPS Suceava. Confruntarea s a incheiat cu succesul formatiei sucevene, scor 18 12. Partida de pe Stadionul Unirea din Suceava a fost una echilibrata, dar cu un final mai bun,…

- Unirea Dej a suferit o infrangere in primul joc oficial de „acasa” din 2024, scor 1-3 cu AFC Chindia Targoviște, chiar fosta echipa a antrenorului Dragoș Militaru. Partida, care a contat pentru a 17-a etapa din Liga 2, s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Chiar…

- Program etapa 16 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 22 februarie 2024, ora 19:30Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt – DigiSport, PrimaSport sambata, 24 februarie 2024, ora 11:00CSC Dumbravita – Unirea Slobozia – FRF.tvCorvinul Hunedoara – CSM SlatinaCSM Reșița – SteauaCS Mioveni – CSM AlexandriaCS Tunari…

- Gabriel Torje (34 de ani) și Azdren Llullaku (36) au intrat intr-un conflict la pauza meciului dintre Chiajna și Ceahlaul, scor 1-2. Albanezul s-a plans arbitrului ca Torje l-a injurat de morți, fotbalistul Concordiei a admis și a precizat ca s-a scuzat fața de adversar. Duelul dintre Concordia Chiajna…

- Echipa ACSM Ceahlaul Piatra Neamt s-a impus cu 2-1 joi seara, in deplasare, in fata formatiei Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a 16 a ligii secunde, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Chiajna, in minutul 7, prin Matei Moraru, si l-au majorat in minutul 50, atunci cand tot Matei…

- Doar cateva zile ne mai despart de reluarea disputelor ligii secunde. Liga 2 se reia joi, 22 februarie 2024, de la ora 19.30, la Chiajna, cu partida dintre Concordia Chiajna (locul 8, 22 puncte) și Ceahlaul Piatra Neamț (locul 9, 22 puncte), Gloria urmand sa joace duminica. Inițial, partida fusese programata…

- Vicecampioana Romaniei, Rapid, trebuie sa bata o duminica pe Esbjerg in ultimul meci din grupele Ligii Campionilor pentru a ramane cu șanse la calificarea in play off-ul pentru sferturile de finala. Partida va incepe la ora 17:00 și va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și in format…