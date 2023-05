Stiri pe aceeasi tema

- Luand o pauza de la proiectele Tesla si SpaceX, Elon Musk ne ofera un update cu privire la Boring Company. Firma lucreaza acum la un tunel cu lungimea de 100 de kilometri sub orasul Las Vegas. The Boring Company a primit aprobarea pentru a extinde reteaua de tuneluri de sub Las Vegas cu 40 de kilomeri,…

- ACCIDENT RUTIER, la Cetatea de Balta: O persoana grav ranita, dupa impactul dintre un autoturism și camion. Trafic blocat Un accident rutier s-a petrecut joi, 4 mai, pe raza localitații Cetatea de Balta. Din primele informații, o persoana ar fi fost ranita grav, transmit reprezentații IPJ Alba. Accidentul…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta putin dupa miezul noptii sa intervina in Portul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost lovita de tren in incinta portului.Accidentul a avut loc intre Poarta…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data 1 mai 2023. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM se va desfasura la fel ca intr-o ZI OBIȘNUITA.…

- Banca Comerciala Romana anunta ca a coordonat aranjarea unui credit sindicalizat pentru KMG International NV (fostul Grup Rompetrol) in valoare totala de pana la 600 milioane de dolari, anunța news.ro.”Grupul KMG International a semnat o noua facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de…

- Un numar de 13 companii din sectorul producției și distribuției de ulei, lactate și zahar sunt cercetate de Concurența pentru ințelegeri de tip cartel. In sectorul zaharului sunt vizate doua multinaționale și o firma romaneasca din Buzau, care au afaceri și chiar profituri de milioane de lei. Cele trei…

- CFR a anuntat, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu cele ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat, relateaza News.ro. „Avand in vedere masurile de siguranta feroviara…

- In perioada 09-10 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani, au efectuat un control la o societate comerciala cu sediul in comuna Tulnici, avand punct de lucru in comuna Garoafa. Verificarile au vizat primirea, depozitarea,…