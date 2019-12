Klaus Iohannis vrea alegeri locale în două tururi: Este decizia guvernului „Este decizia guvernului daca vor dori sa aplice o legislație schimbata, daca vor da OUG. Opțiunea mea este clar pentru alegerea primarilor in doua tururi și alegerea președinților de Consilii Județene din randul consilierilor județeni. Orice opțiune este posibila: prin lege, prin OUG, prin asumarea raspunderii”, a raspuns președintele Iohanis la la intrebarea privind alegerea primarilor in doua tururi. Potrivit legii in vigoare, primarii sunt aleși intr-un singur tur, iese primar candidatul care a obținut cele mai multe voturi. USR dorește revenirea la alegerea primarilor in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

