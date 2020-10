Klaus Iohannis: Situația epidemiologică se agravează constant. Ne așteaptă o perioadă foarte dificilă Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, dupa o ședința cu mai mulți experți din Sanatate care a avut ca tema principala masurile privind gestionarea pandemiei, ca situația epidemiologica se agraveaza constant. „Ne așteapta o perioada forte dificila”, spune șeful statului. „Situația epidemiologica atat la nivel european cat și la nivel național se agraveaza constant. Numai in ultima zi am avut peste 100 de romani care au pierdut lipsa cu virusul. Ne așteapta o perioada foarte dificila și sunt necesare eforturi susținute pentru a ține sub control epidemia. Lupta cu virusul se desfașoara pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

