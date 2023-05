Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri si sambata, la Londra, la festivitatile prilejuite de incoronarea Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla. Maine, seful statului va participa la receptia oferita de Regele Charles al III-lea sefilor de delegatii la Palatul Buckingham. Sambata,…

- Diplomații și cetațenii din SUA, China, Franța și Marea Britanie care se afla in Sudan vor fi evacuați, a anunțat printr-un comunicat armata sudaneza, relateaza BBC. Șeful armatei Fattah al-Burhan a fost de acord sa faciliteze și sa asigure evacuarea acestora „in urmatoarele ore”, se arata in comunicat.…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 6-10 martie, o vizita oficiala in Japonia și o vizita de stat in Republica Singapore. Șeful statului va avea intrevederi cu Imparatul Japoniei, cu prim-ministrul și cu președinții celor doua Camere ale Dietei Naționale a Japoniei, iar in Singapore…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, joi, 9 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in ipostaze rar intalnite. Șeful statului rade și le zambește tuturor liderilor europeni cu care a stat de vorba. Iar fotografiile au fost realizate de fotograful Administrației…

- Președintele Klaus Iohannis a recunoscut, joi, ca „sunt probleme” cu lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Șeful statului a precizat ca spera ca pana la rotația guvernamentala PNL sa ia o decizie „clara”. „Este adevarat, acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, dupa…