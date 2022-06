Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat, a anuntat, joi, un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, citat de Reuters. Stoltenberg urma sa ajunga vineri in Romania pentru a lua parte la Summitul…

- Astazi, 27 mai, este ultima zi in care va mai puteți face recensamantul online. Incepand de azi, recenzorii vor bate din usa in usa la cei care nu au apucat sa completeze formularele online. Cine refuza sa ofere informatii risca sa primeasca amenda. 27 mai este ultima zi in care romanii se pot autorecenza…

- Angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL), dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, un proiect de lege in acest sens. Inițiativa prevede, pe de o parte, ca in Registrul de evidența a salariaților vor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii aduce la cunoștința Presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca nu doar preturile carburantilor sunt sub media europeana – cu 3-5% -, ci și puterea de cumparare a romanilor e cu mult sub media europeana,…

- Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va inseamna penuria alimentara, despre care s-a vorbit, pentru Romania. “Nu credem ca va exista o problema semnificativa in Romania, dar in plan mondial este clar ca pot sa apara situatii in care aprovizionarea nu va fi la nivelul la care am fost…

- Presedintele Estoniei, Alar Karis, si premierul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, se vor afla joi, 17 martie, intr o vizita la Bucuresti, anunta Administratia Prezidentiala. Oficialul estonian va fi primit de presedintele Klaus Iohannis la ora 18.00, la Palatul Cotroceni.Cei doi sefi de stat au programate…

- Romania va avea in scurt timp unitați speciale NATO care vor fi o prezența permanenta pe teritoriul nostru. Despre aceste unitați militare, președintele Klaus Iohannis a spus marți ca sunt ”battle group”, adica ”grupuri de lupta”, in traducere. Șeful statului a facut aceste precizari la Palatul Cotroceni,…

- Russia Today și Sputnik, considerate principalele instrumente de propaganda rusa in afara țarii, au fost interzise in data de 1 martie de catre Consiliul UE in toate statele membre. Interdicția are implicații adanci și greu de aplicat, deoarece vizeaza furnizorii de internet, de aplicații, social media…