- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca presedintele Klaus Iohannis se numara printre liderii care au sanse sa obtina o functie europeana inalta dupa alegerile europarlamentare din luna iunie. Muresan nu exclude nici posibilitatea ca Iohannis sa ajunga presedintele Consiliului European, ca…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, aflata in vizita in Japonia, s-a intalnit, joi, cu guvernatoarea Prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, cu care a discutat, printre altele, despre egalitatea dintre femei si barbati in politica. "Yuriko Koike, guvernatoarea Prefecturii Tokyo, gestioneaza o zona cu 37…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut, marti, o intalnire cu membrii Ligii parlamentare de prietenie a Japoniei cu Romania in care s-a discutat, printre altele, despre criza umanitara declansata de agresiunea rusa impotriva Ucrainei. "De la Tokyo: ieri (marti - n.r.) m-am intalnit cu membrii…

- Un nou penitenciar care va dispune de 900 de locuri și de o suprafata de patru metri patrati pentru fiecare detinut, se va construi in Buzau. Anunuțul a fost facut de catre Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Penitenciarul se va construi in Unguriu, județul Buzau. La amplasamentul centrului a fost prezenta…

- Tot mai mulți fugari romani aleg sa se adaposteasca in strainatate, sperand la un deznodamant mai fericit. Intre timp, statul roman are de cheltuit sume imense. Cat costa aducerea unui fugar roman din strainatate? Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca acest fenomen trebuie oprit. Pentru aducerea…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, transmite, sambata, ca la nivelul ministerului este in lucru un proiect de lege pentru a obliga infractorii sa suporte costurile aducerii lor in Romania, in loc ca aceste cheltuieli sa fie acoperite de stat. „An nou, obiceiuri vechi. Continuam aducerea in țara a celor…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a facut o declarație, astazi, despre intrarea Romaniei in Schengen. Aceasta a precizat ca ”este un pas inainte și un semnal pozitiv ca facem ceea ce trebuie pentru Romania și pentru siguranța Uniunii Europene”. ”Cand veți calatori din martie 2024 cu avionul in UE,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evitat sa-și exprime opinia cu privire la Dosarul Revoluției, dar a subliniat vineri seara ca ar fi fost de dorit ca acest dosar sa fie soluționat in primul deceniu de la declanșarea Revoluției. Totodata, Gorghiu a adus in discuție necesitatea unei legi a lustrației.…