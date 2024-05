”In anii viitori, continuand acest ritm de investitii, judetul Brasov va deveni un nod important din punctul de vedere si al infrastructurii”, a spus ministrul in sedinta de Guvern care se desfasoara la Brasov. Sorin Grindeanu a precizat ca sunt deja semnate contractele pe cele patru loturi de la Sibiu la Fagaras si urmeaza sa se finalizeze si studiile de fezabilitate care sunt in desfasurare de la Fagaras spre Brasov. El a amintit si investitiile pe cale ferata. ”Sunt indesfasurare in acest moment, pe raza judetului, acele lucrari (..) pe tronsonul Brasov-Sighisoara, acele tuneluri care au fost…