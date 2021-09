Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis laid a wreath on Tuesday and held a moment of silence in memory of the victims of the terrorist attacks of September 11, 2001, at the memorial built in place of the Twin Towers. The head of state laid white roses in front of the names of the five Romanian-born American citizens…

- “Florin Citu nu are motive sa demisioneze sau sa fie demis”, a spus marți Klaus Iohannis, aflat la New York, adaugand ca actualul premier poate ramane in funcție pana la urmatoarele alegeri. Seful statului a mai anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii.…

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat solidar cu poporul american, la 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, reafirmandu-si hotararea de a combate terorismul. „La 20 de ani de la 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor, supravietuitorilor,…

- Cel mai mare atac terorist din Statele Unite, comis in urma cu 20 ani, s-a soldat cu moartea a aproximativ 3.000 de oameni, printre ei numarandu-se si cinci cetateni americani de origine romana: Eugen Gabriel Lazar, Corina si Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean si Ana Fosteris. Eugen Gabriel…