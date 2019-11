Klaus Iohannis, dupa aflarea rezultatului exit-poll: Am oprit PSD-ul! Ei nu vor alegeri, vor sa distruga tot

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis dupa inchiderea urnelor va sunt prezentate in cele ce urmeaza: Am reușit sa invingem PSD mai mult ca oricand in ultimii 30 de ani. Niciodata romanii nu au votat atat de mult și atat de clar impotriva PSD. Acest lucur inseamna un pas enorm pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a votat, duminica dimineata, la Liceul Jean Monnet. ”E o zi extrem de importanta pentru Romania, dar, recunosc, și pentru mine, personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania și sper sa…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca a votat „pentru o Romanie normala”. „Este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca și pentru mine personal. Am...

- Președintele Klaus Iohannis a fost la vot. Acesta a declarat ca a votat pentru o țara normala și i-a indemnat pe romani sa iasa la vot.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Astazi este o zi…

- “PSD este motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine” in Politic / on 04/11/2019 at 11:34 / Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Sibiu, ca motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult si nu a reusit sa scape de comunism ”se numeste PSD”. …

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, si-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. ”Sunt foarte bucuros ca poti sa va anunt: mi-am depus candidatura pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei si impreuna cu documentele mele am depus impreuna cu…