Lupta împotriva tăierilor ilegale de păduri: Petiția pentru reintroducerea confiscării camioanelor Intr-o Romanie aflata sub asediul taierilor ilegale de paduri, cetațenii se mobilizeaza pentru a-și proteja mediul inconjurator și pentru a stopa aceasta practica daunatoare. O noua lege silvica, care se pregatește sa fie adoptata in Parlament, a starnit controverse și indignare in randul activiștilor de mediu și al cetațenilor preocupați de conservarea resurselor naturale. Printre cele mai alarmante modificari propuse in proiectul de lege se numara eliminarea prevederii privind confiscarea camioanelor folosite pentru transportul lemnului ilegal. Aceasta masura, care a fost introdusa in Codul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

