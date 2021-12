Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat o verificare la sange in cazul scandalului izbucnit in biroul senatoarei Diana Sosoaca, precizaind ca in acest caz trebuie sa fim foarte clari in ceea ce priveste faptul ca „sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania”. Seful statului a mai precizat…

- Poliția romana a reacționat in cazul scandalului dintre Diana Șoșoaca și jurnaliștii de la televiziunea italiana RAI Uno. Diana Șoșoaca facuse plangere acuzand jurnaliștii italieni ca aveau asupra lor substanțe interzise pe care ar fi vrut sa le puna in biroul ei. La randul lor, jurnaliștii italieni…

- Presedintele Klaus Iohannis a calificat drept ”absolut regretabil” scandalul declanșat de senatoarea Diana Sosoaca, adaugând ca sechestrarea de persoane se sanctioneaza. Iohannis a mai spus ca solicita autoritaților române sa faca ”o verificare la sânge” a ceea…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a caracterizat scandalul in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca drept „un incident absolut regretabil”. Șeful statului a precizat ca sechestrarea de persoane se pedepsește și le cere autoritaților competente sa verifice ce s-a intamplat. „Este un incident…

- „Este un incident absolut regretabil. Sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania. Nu vreau sa ma antepronunt.Autoritatile trebuie sa verifice. trebuie sa-și faca datoria cu varf si indesat, dupa care voi astepta concluziile.E posibil sa fi fost greseli in abordare, dar nu ma pot pronunta…

- Președintele Klaus Iohannis a calificat ca fiind "absolut regretabil" faptul ca jurnalista Lucia Goracci a fost agresata de familia Șoșoaca. El a cerut sa se faca verificari la sange, pentru ca astfel de incidente, care "pana acum ar fi fost inimaginabile", sa nu se mai intample.

- Doua plangeri penale au fost facute in urma scandalului dintre senatoarea Diana Șoșoaca și jurnaliștii televiziunii publice italiene Rai Uno, din 10 decembrie, a precizat purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, intr-o conferința de presa. El a prezentat cronologic filmul intervenției…

- Diana Șoșoaca a ajuns vedeta in presa italiana in urma unui scandal in care au fost implicați soțul ei și o echipa de jurnaliști straini, venita sa ii ia un interviu senatoarei. La Stampa scrie ca jurnalista Lucia Goracci și o echipa Rai, dupa cum arata imaginile difuzate de Tg1, au fost sechestrați…