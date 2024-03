Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, 31 martie 2023, credincioșii romano-catolici și protestanții sarbatoresc Paștele. Cu aceasta ocazie, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj. “Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului, le transmit credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici din Romania…

- Sarbatoarea Invierii ne aduce impreuna intr-o comuniune a iertarii și a renașterii, sa ne indreptam gandurile și rugaciunile catre cei in suferința, susține președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj adresat cu ocazia Sarbatorilor Pascale. „Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului, le transmit credincioșilor…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri, un mesaj cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO. Redam textul mesajului: „Astazi, Romania celebreaza 20 de ani de la aderarea la Alianța Tratatului Atlanticului de Nord. Cu doua decenii in urma, ceremonia depunerii instrumentului…

- Președintele Klaus Iohannis va organiza marți, de la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa in care va vorbi despre NATO. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Palatul Cotreceni , ca nu intenționeaza sa-și scurteze mandatul de președinte, așa cum s-a vehiculat in lumea politica…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata felicitari echipei de specialiști implicați in procesul Roșia Montana, dupa ce Romania a obținut o victorie importanta impotriva companiei canadiene Gabriel Resources. Aceștia cerusera despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. Intr-un comentariu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a oferit prima reacție, dupa ce s-a aflat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, au fost la un pas de moarte! Acum a sosit și reacția lui Klaus Iohannis dupa ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și premierul…

- Naționala masculina de polo a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din Paris in 2024, beneficiind de o oportunitate neașteptata dupa retragerea echipei din Africa de Sud, potrivit sport.ro. Acest eveniment marcheaza intoarcerea Romaniei pe scena olimpica dupa o absența de 12 ani, ultima apariție…

- Președintele Klaus Iohannis a pocit , in fața ambasadorilor straini in Romania, numele unei țari pe care a vizitat-o. In primul discurs avut in acest an, președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unei gafe notabile atunci cand a prezentat, in fața ambasadorilor straini, țarile pe care le-a vizitat…