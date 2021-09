Klaus Iohannis dă semnalul vaccinării OBLIGATORII pentru anumite categorii Presedintele Klaus Iohannis a declarat, din SUA, ca vaccinarea impotriva COVID-19 va trebui sa devina obligatorie pentru anumite categorii din domenii esentiale, in conditiile in care pandemia evolueaza si numarul de infectari creste. “Nu este normal ca unii medici sa dea mesaje antivaccin”, a spus Klaus Iohannis, intr-o discutie cu jurnalistii care il insotesc la […] The post Klaus Iohannis da semnalul vaccinarii OBLIGATORII pentru anumite categorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

