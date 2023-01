Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Tarom are un nou șef. Directorul general Mihaița Ursu a fost demis dupa un an petrecut in aceasta funcție și inlocuit cu Costin Iordache, fost director financiar in cadrul aceleiași companii, informeaza B1 TV. Cum s-a ajuns la demiterea lui Mihaița Ursu din fruntea…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat „convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare" si „perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Cei mai mulți dintre romanii chestionați in cadrul unui sondaj CURS au susținut ca președintele Klaus Iohannis e principalul vinovat pentru faptul ca Romania nu a intrat in Spațiul Schengen. Sondajul a fost realizat in perioada 9-11 decembrie, la comanda PSD, informeaza G4Media.…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Șeful NATO, Jens Stoltenberg a anunțat concluziile reuniunii de la București, intr-o conferința de presa. Daca Ucraina nu reușește sa ramana un stat suveran, nu mai are rost sa fie membru NATO „Vom continua sa sprijinim Ucraina, inclusiv cu sisteme de aparare antiaeriana,…

- Campionii mondiali la canotaj Sergiu Bejan și Maria Tivodariu, de loc din Campulung Moldovenesc, vor deveni cetațeni de onoare ai municipiului. Anunțul a fost facut de primarul Mihaița Negura, intr-o intervenție telefonica la Radio Top. El a declarat ca decizia va fi luata in ședința de luna viitoare…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Protestele antiguvernamentale de la Chișinau sunt organizate de grupuri „finanțate direct de Federația Rusa”, susține președinta Maia Sandu. La reuniunea Platformei de Sprijin pentru Moldova de la Paris, șefa statului a declarat ca aceste acțiuni sunt o „razbunare”,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Rusia a transmis recent ca nu vede progrese in facilitarea exporturilor sale de ingrasaminte si cereale prin Marea Neagra. Kremlinul se refera la o parte a acordului cu Ucraina pe care Moscova il percepe fundamental pentru prelungirea acestuia, relateaza Reuters. Reprezentanta…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Clujana, in trecut o denumire a calitații superioare romanești. Astazi, o legenda cu un final trist. Consiliul Județean s-a dat in judecata ca sa puna mana pe un spațiul acesteia: autoritațile au pus lacatul pe gloria industriei romanești de incalțaminte, Clujana, la…