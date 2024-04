Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis spune ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru functia de secretar general al NATO si nici sa negocieze o alta functie la nivel european. Chiar daca unii oficiali straini și-au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta pozitie, Iohannis…

El a mai precizat ca a vazut ca alti oficiali straini au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte, pentru aceasta pozitie, insa considera in continuare ca sansele sale sunt rezonabil.

George Lupu Președintele Klaus Iohannis este criticat dur in presa franceza pentru candidatura sa la șefia NATO. Intr-o analiza ampla, Le Figaro spune ca Mark Rutte e favorit in timp ce candidatura lui Klaus Iohannis "nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor…

Vladimir Ionescu Klaus Iohannis și președintele Consiliului European, Charles Michel, vor gazdui o reuniune de lucru pentru pregatirea viitoarei Agende Strategice a UE, miercuri, la Palatul Cotroceni, iar la eveniment vor lua parte și premierii Alexander de Croo al Belgiei, Viktor Orban…

Vladimir Ionescu Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre candidatura la funcția de secretar general al NATO, joi, intr-o conferința de presa inaintea Consiliului European, și a declarat ca pe el și pe contracandidatul sau, premierul olandez Mark Rutte, „ne deosebește geografia, istoria…

Vladimir Ionescu Extinderea ramane una dintre cele mai de succes politici ale Uniunii Europene, o investiție geostrategica in pace, securitate, stabilitate și prosperitate pentru toți, a declarat Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, joi, la Congresul PPE de la București. Klaus Iohannis:…