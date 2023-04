Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Parlamentului cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie de urgenta…

- Legea prin care se majoreaza indemnizația primarilor și șefilor de consilii județene va fi va fi publicata, joi, 13 aprilie, in Monitorul Oficial. Aleșii locali vor primi in plus la salarii intre 880 și 2.200 de lei brut. Decizia vine dupa ce judecatorii Curtii Contitutionale au decis, la data de 28…

- Curtea Constitutionala a respins cu majoritatea de voturi, marti, ca neintemeiata sesizarea partidului Forta Dreptei si a USR pe legea care introduce noi obligatii pentru fondurile de pensii private din Romania si pentru administratorii acestora. Astfel, actul normativ este constitutional.„In…

- Un proiect de lege depus in Senat prevede ca șoferii care nu isi platesc amenzile in termen de 60 de zile sa aiba permisul suspendat pana la plata lor, informeaza Digi24. Inițiativa legislativa . Camera Deputatilor este decizionala pentru adoptarea acestui noi proiect legislativ. Proiectul de lege,…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea cadrului legislativ actual pentru operationalizarea Organizatiilor de Management al Destinatiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului in Romania, cadru care sa corespunda nivelului de standardizare in raport cu exigentele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, cu majoritate de voturi, sesizarea USR privind legea de majorare a indemnizatiilor primarilor si sefilor de consilii judetene, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Uniunea Salvati Romania a sesizat CCR cu privire la legea prin care coalitia…

- Iata comunicatul emis de Ministerul sanatații:"Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea presei privind clarificari referitoare la legalitatea reimplantarii dispozitivelor medicale din categoria stimulatoare/ defibrilatoare cardiace, facem urmatoarele precizari:- Legislația in vigoare interzice…

- Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.…