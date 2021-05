Klaus Iohannis a inaugurat cea mai modernă UPU din România. Constructorul este firma românească Alpenside Președintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, de Ziua Internaționala Medicinii de Urgența, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Bagdasar-Arseni” din Capitala, cea mai moderna din Romania. UPU “Bagdasar-Arseni” care va fi data in folosința zilele urmatoare a fost construita intr-un termen-record, de doar cateva luni, in plina pandemie de coronavirus, de firma romaneasca Alpenside. […] The post Klaus Iohannis a inaugurat cea mai moderna UPU din Romania. Constructorul este firma romaneasca Alpenside appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

