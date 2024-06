Majorări substanțiale la prețul carburanților începând cu 1 iulie 2024: Impactul asupra șoferilor și economiei Creșterea accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2024 a fost doar inceputul, comparativ cu majorarile masive care urmeaza sa intre in vigoare de la jumatatea acestui an. Prețul benzinei și motorinei a oscilat in funcție de piața in ultimele luni, dar un lucru este cert: de la 1 iulie, șoferii se vor confrunta cu […] The post Majorari substanțiale la prețul carburanților incepand cu 1 iulie 2024: Impactul asupra șoferilor și economiei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

