- Acuzat ca a copiat vocea actritei americane Scarlett Johansson, pentru ChatGPT, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a prezentat scuze publice, anuntand in acelasi timp suspendarea lui Sky, vocea generata de inteligenta artificiala (AI) vizata de ace

- „Opt victime au murit asfixiate in interiorul restaurantului", a declarat agentia oficiala de presa ANI, care a citat pompierii din Beirut.Acestia au stins incendiul izbucnit intr-un mic local din capitala dupa ce "o scurgere de gaz a provocat o explozie in restaurant", a adaugat ANI, citand aceeasi…

- Cand vedeti rosu de manie, evitati sa va descarcati pe colegi sau pe cei dragi, notati-va mai degraba gandurile vulcanice apoi aruncati-le la gunoi sau intr-un tocator de hartie! Va fi mai eficient, recomanda cercetatori japonezi, relateaza AFP. „Ne asteptam ca metoda noastra sa reduca furia intr-o…

- Gheorghe Tinca, fost ministru al Apararii Nationale, a murit la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut joi de Ministerul Apararii Nationale, care transmite condoleante familiei fostului demnitar.

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro i-a facut plangere penala actualului presedinte Lula da Silva și ii cere scuze si despagubiri dupa ce acesta din urma l-a acuzat ca a plecat cu mobila, inclusiv cu patul, atunci cand a parasit resedinta prezidentiala.

- Fostul ministru francez al Culturii si om de televiziune Frederic Mitterrand a decedat joi, la Paris, la varsta de 76 de ani, dupa o lupta de „mai multe luni... The post Frederic Mitterrand, fostul ministru francez al Culturii și om de televiziune, a murit appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Profesorul Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, a murit luni, a anuntat Facultatea de Teologie Romano-Catolica a Universitatii din Bucuresti. „Astazi, a trecut la cele vesnice prof. Daniel Barbu. Sa se odihneasca in pace. Si-a trait viata sub motto-ul: ‘Nil nisi Cruce’. Domnul sa-l fericeasca in…

