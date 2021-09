Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean in varsta de 38 de ani a incercat sa zboare la Londra cu 400 de pachete de țigari (8 000 de țigarete*), ascunse in bagajul de cala. Produsele din tutun au fost depistate de vameși astazi dimineața, 10 septembrie curent, in jurul orei 05:00.

- Mai multi politisti au fost raniti vineri in altercatii cu manifestanti antivaccinisti la Londra, in momentul cand guvernul britanic trebuie sa decida daca va extinde vaccinarea anti-COVID 19 la copiii de 12-15 ani, informeaza France Presse. Protestatarii anti-vaccin au incercat dupa-amiaza…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, da un mesaj de susținere pentru Florin Cițu și le transmite celor de la USR-PLUS ca doar Liviu Dragnea iși torpila propriile guverne cu moțiuni de cenzura. ”Suntem alaturi de premierul Florin Cițu care trebuie susținut pentru dezvoltarea și modernizarea…

- autori: John J Ratey & Eric Hagerman Studiile din ultimii 10 ani efectuate asupra legaturii creier‒corp indica o mulțime de suprapuneri intre atenție, conștiința și mișcare. Totodata ele arata ca activitatea fizica este scanteia care declanșeaza schimbari biologice ce incurajeaza celulele nervoase sa…

- Mai multe loturi de inghetata au fost retrase de la vanzare și din magazinele Carrefour și Auchan, din cauza prezenței oxidului de etilena intr-un aditiv utilizat – guma de carruba.„Va informam ca urmare a notificarii primite din partea producatorului Froneri Franța, CARREFOUR ROMANIA SA a inițiat retragerea…

- ”Va informam ca urmare a notificarii primite din partea producatorului Froneri Franta, CARREFOUR ROMANIA SA a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a articolelor mentionate mai jos. Motivul rechemarii: prezenta oxid de etilena in aditivul utilizat in fabricarea produselor…

- Machiajul scoate in evidența frumusețea naturala, accentueaza atuurile și mascheaza toate imperfecțiunile. Astfel, daca doriți sa aveți o privire seducatoare și profunda, precum și sa aveți mai multa incredere in sine, este necesar sa alegeți doar produse cosmetice decorative de inalta calitate, a brandurilor…

- „Chiar și atunci cand avem un procent important de populație vaccinata, poate sa creasca numarul de cazuri noi, așa cum vedem in cazul Angliei, insa nu se pune presiune nici pe sistemul de sanatate in felul care s-a pus inainte de apariția vaccinului și nici pe societate per ansamblu. Aici pui masuri,…