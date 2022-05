KILL SCRIPT a lansat, alaturi de Crooked Bangs, Forever, un banger cu o productie deosebita  Dupa debutul alaturi de Armada cu EP-ul de doua piese „THE FALL EP”, KILL SCRIPT lanseaza acum, cu o lejeritate specifica, un nou banger, care aduce din nou in atenție producția deosebita, o caracteristica a artistului. Piesa „Forever”, alaturi de Crooked Bangs, este un single techno melodic, care transmite prin fiecare nota și prin fiecare cuvant pofta de viața. Cu un ritm catchy și o voce electrizanta, „Forever” promite sa fie un banger care o sa rasune toata vara. „Dupa ce am construit toate lumile din universul KILL SCRIPT, este o farama de speranța ca totul se va aranja de la sine. Am combinat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

