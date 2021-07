Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a primit o noua drona de lupta din Turcia, capabila sa zboare de doua ori mai departe decat modelele anterioare, relateaza vineri dpa, potrivit agerpres, "Aparatele Bayraktar sporesc semnificativ capacitatea fortelor navale ale Ucrainei de a apara frontierele sudice", a declarat…

- Ucraina invita NATO sa iși testeze sisteme moderne de razboi electronic in Dobas, impotriva celor rusești Țarile Alianței iși pot testa ultimele tehnologii din domeniul razboiului electronic impotriva sistemelor rusești, pe care Moscova le testeaza in teritoriile ocupate din regiunile Donețk și Lugansk.…

- Franta are o responsabilitate morala pentru ocuparea unor parti ale regiunilor Donetk si Lugansk (estul Ucrainei), precum si pentru anexarea peninsulei Crimeea, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Aleksei Danilov, intr-un interviu aparut marti…

- Franta are o responsabilitate morala pentru ocuparea unor parti ale regiunilor Donetk si Lugansk (estul Ucrainei), precum si pentru anexarea peninsulei Crimeea, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Aleksei Danilov, intr-un interviu aparut marti…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Ucraina a provocat furia Moscovei, duminica, in momentul dezvaluirii echipamentului pentru turneul final al EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), pe care figureaza Crimeea anexata de rusi si sloganuri nationaliste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pe Facebook, Andrei Pavelko, presedintele Federatiei ucrainene…

- Ucraina intenționeaza sa foloseasca exercițiile Sea Breeze-2021 pentru a obține armament și muniție moderne, care sa fie predate, in secret, trupelor și formațiunilor naționaliste concentrate langa regiunile Donețk și Lugansk, necontrolate de autoritațile de la Kiev, a avertizat reprezentantul oficial…

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar în vorbe", pentru ca în realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati în martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o întâlnire cu o delegatie…