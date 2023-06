Kevin Costner și Morgan Freeman vin in Romania. In ce film vor juca! Doi dintre cei mai mari actori de la Hollywood vin in Romania. Este vorba despre Kevin Costner și Morgan Freeman, care ajung in țara noastra pentru filmarile unei noi producții marca Hollywood. Conform urban.ro , studiourile Castel Film reprezinta locația in care miniserialul va fi realizat. Miniserialul va purta denumirea The Grey House. Vor fi șase episoade in care vom afla povestea fondatoarelor primei rețele americane de spionaj. Producția va fi filmata in Romania in urmatoarea perioada și, cel mai probabil, se va lansa candva…